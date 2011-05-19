В Украине растет спрос на подержанные автомобили

В посткризисный период количество операций на автомобильном рынке Украины сместилось в сторону «вторички». Как отмечают эксперты ассоциации «Укравтопром», даже изменения правовой базы в части реализации б/у автомобилей на вторичном рынке (отмена биржи) в 2010 году не повлияло на оживление потребительского спроса, что по итогам прошлом года выразилось в 3-процентном росте перерегистраций легковых автомобилей бывших в эксплуатации.

Что касается новых автомобилей и первичной регистрации на территории Украины подержанных иномарок, то в прошлом году, по данным «Укравтпрома», было реализовано 172791 легковых автомобилей – на 1,4% меньше, чем годом ранее. Отрицательный результат эксперты объясняют, прежде всего, падением первичных продаж б/у-шных иномарок (первичная регистрация на территории Украины). Если в 2009 году объем первичных продаж таких автомобилей превышал 5 тысяч штук, то в прошлом году составил только 3,2 тысячи единиц. Между тем, рынок новых легковых автомобилей практически достиг показателя 2009 года – 169540 машин против прошлогодних 170085 единиц (-0,3%). Добавим также, что в апреле нынешнего года из 19094 впервые зарегистрированных в Украине автомобилей, подержанные иномарки составили 554 машины.