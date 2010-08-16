Кто на российском авторынке уже вышел из кризиса?

К положительной динамике на российском авторынке по отношению к «провальному» 2009 году мы уже привыкли. Но если сравнивать текущие показатели с 2008 годом, то картинка пока менее радужная. За 7 месяцев отрицательная динамика составляет 46% (890 тыс. шт. против 1,65 млн. шт.). Аналитики агентства «АВТОСТАТ», проанализировав показатели продаж, выделили ряд брендов, про которые можно с уверенностью сказать, что для них кризис уже позади.

Так, дилеры французской марки Citroen продав в январе-июле 2010 года 5832 автомобиля, превзошли аналогичный показатель 2008 года на 11,4%. Положительную динамику к 2008 году показали немецкие премиум-бренды Audi (11100 шт. против 10114 шт., +9,7%) и BMW (11301 шт. против 10596 шт., +6,7%). Не отстает от них и немецкий «народный» бренд Volkswagen. Результат в 27636 автомобилей за 7 месяцев текущего года на 7,8% превзошел показатель аналогичного периода 2008 года (25626 шт.).

Если не брать в расчет марки, которые в 2008 году на рынке вообще практически не были заметны, то на этом список «победителей» заканчивается. Тем не менее, по меньшей мере, три марки могут в самое ближайшее время выйти в положительную зону. Это Mercedes-Benz продажи которого всего на 3,3% ниже уровня 2008 года. Схожую минимальную отрицательную динамику (-3,5%) демонстрирует корейская марка Kia. Причем у корейцев в «группе лидеров» самые высокие абсолютные показали продаж - 56,2 тыс. шт. По мнению аналитиков «АВТОСТАТ» в ближайшее время есть все шансы «выйти в плюс» по отношению к 2008 году также и у чешской марки Skoda, продажи которой пока отстают от уровня двухлетней давности на 8,1%.