Citroen представит в Москве концепт-кар GTbyCITROEN

Французский автопроизводитель Citroen представит на Московском автослаоне-2010 концепт-кар GTbyCITROEN. Это интерпретация автомобиля класса гран-туризмо, который является результатом совместной деятельности компании Citroen и фирмы Polyphony Digital Inc., создательницы игры-симулятора Gran Turismo 5 для игровой приставки Playstation. GTbyCITROEN позиционирует компанию Citroen как первого автомобильного конструктора, перешагнувшего за грань виртуального мира.

Концепт-кар GTbyCITROEN отличается динамичным, рельефным и отточенным кузовным дизайном, пришедшим из мира цифровых технолологий и является ярким представителем мира спортивных автомобилей. А в его интерьере сочетаются благородные высококачественные материалы и строгий спортивный стиль.