Citroen представит в Москве концепт-кар GTbyCITROEN | АВТОСТАТ

Citroen представит в Москве концепт-кар GTbyCITROEN

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Французский автопроизводитель Citroen представит на Московском автослаоне-2010 концепт-кар GTbyCITROEN. Это интерпретация автомобиля класса гран-туризмо, который является результатом совместной деятельности компании Citroen и фирмы Polyphony Digital Inc., создательницы игры-симулятора Gran Turismo 5 для игровой приставки Playstation. GTbyCITROEN позиционирует компанию Citroen как первого автомобильного конструктора, перешагнувшего за грань виртуального мира.
Концепт-кар GTbyCITROEN отличается динамичным, рельефным и отточенным кузовным дизайном, пришедшим из мира цифровых технолологий и является ярким представителем мира спортивных автомобилей. А в его интерьере сочетаются благородные высококачественные материалы и строгий спортивный стиль.

Источник: АВТОСТАТ
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