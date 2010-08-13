GM-АВТОВАЗ покажет на Московском автосалоне Chevrolet Niva Special Edition

GM-АВТОВАЗ представит на Московском Международном Автосалоне-2010 автомобиль Chevrolet Niva Special Edition светло-сиреневого цвета Lilac. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, отметив, что интерьер и экстерьер будут отличаться от серийного автомобиля.

Так, из внешних отличий Chevrolet Niva Special Edition получил тонированные стекла, белые указатели поворота, окрашенные рейлинги в цвет «Снежная королева», частично окрашенный передний бампер в цвет «Снежная королева», новые литые диски VICOM 16” и новый колпак запасного колеса. Среди новшеств внутри салона стоит отметить новую обивку сидений и вставки дверей, кожаный руль, а также вставки из зеркального хрома на перчаточном ящике, рулевом колесе и коробке передач.