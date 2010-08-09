КАМАЗ поставит 50 грузовиков в Южную Осетию

Внешнеторговая компания «КАМАЗ» передала первую партию грузовых автомобилей КАМАЗ, изготовленных в счет выполнения ранее заключенного контракта на поставку 50 единиц техники в Южную Осетию.

Представители Управления автомобильного транспорта (РГУП «УАТ – Южная Осетия») и Комитета государственного снабжения Южной Осетии получили 5 самосвалов на шасси КАМАЗ-65115 и 3 самосвала КАМАЗ-6520. Контракт предусматривает поставку различных видов транспортных автомобилей и спецтехники на шасси КАМАЗ. В годы военных действий грузовой автопарк кавказской республики был почти полностью уничтожен, и по завершении выполнения данного контракта КАМАЗом ряды грузовой техники соответствующего класса в Южной Осетии практически удвоятся.

РГУП «УАТ – Южная Осетия», получатель автомобилей, заключил с «КАМАЗом» дилерское соглашение, и дальнейшее продвижение камазовской продукции в республику будет осуществляться через эту организацию. В планах сторон – восстановление сервисной базы компании в Южной Осетии.