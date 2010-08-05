Nissan Juke появится в России в первой половине 2011 года

Компания «Ниссан Мотор РУС» представит на Московском автосалоне-2010 новейший кроссовер B-класса Nissan Juke, который поступит российским дилерам в первой половине 2011 года. Как отмечают в «Ниссан Мотор РУС», появление городского В-кроссовера Juke в семействе кроссоверов Nissan укрепит лидирующие позиции Nissan в этом сегменте.

Кроме того, на ММАС-2010 пройдет европейская премьера нового Nissan Patrol 7-поколения, который получил новую платформу, новый мощный V8-двигатель объемом 5,6 литров и мощностью 405 л.с., полностью модернизированную систему полного привода ALL MODE 4x4 и первую в мире гидравлическую систему ограничения колебаний кузова (HBMC).

На стенде Nissan будет также представлен весь модельный ряд, официально продающийся в России, включая новинки этого года – обновленная Nissan Tiida с системой Nissan Connect, произведенная на заводе в Санкт-Петербурге полноприводная Nissan Teana с увеличенным дорожным просветом, обновлённые кроссоверы Qashqai и Qashqai+2, а также внедорожник Pathfinder и пикап Navara. Компания также покажет технологический флагман своего модельного ряда — суперкар Nissan GT-R, который теперь доступен с навигационной системой.