Nissan Juke появится в России в первой половине 2011 года | АВТОСТАТ

Nissan Juke появится в России в первой половине 2011 года

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Компания «Ниссан Мотор РУС» представит на Московском автосалоне-2010 новейший кроссовер B-класса Nissan Juke, который поступит российским дилерам в первой половине 2011 года. Как отмечают в «Ниссан Мотор РУС», появление городского В-кроссовера Juke в семействе кроссоверов Nissan укрепит лидирующие позиции Nissan в этом сегменте.
Кроме того, на ММАС-2010 пройдет европейская премьера нового Nissan Patrol 7-поколения, который получил новую платформу, новый мощный V8-двигатель объемом 5,6 литров и мощностью 405 л.с., полностью модернизированную систему полного привода ALL MODE 4x4 и первую в мире гидравлическую систему ограничения колебаний кузова (HBMC).
На стенде Nissan будет также представлен весь модельный ряд, официально продающийся в России, включая новинки этого года – обновленная Nissan Tiida с системой Nissan Connect, произведенная на заводе в Санкт-Петербурге полноприводная Nissan Teana с увеличенным дорожным просветом, обновлённые кроссоверы Qashqai и Qashqai+2, а также внедорожник Pathfinder и пикап Navara. Компания также покажет технологический флагман своего модельного ряда — суперкар Nissan GT-R, который теперь доступен с навигационной системой.

Источник: АВТОСТАТ
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