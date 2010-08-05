Подержанные автомобили в июле подорожали почти на 10%

В июле цены на подержанные автомобили продолжили расти и увеличились еще на 9,5%. По данным поисковой компании Smartus.ru средняя подержанная машина стоила в июле 692616 рублей, тогда как в июне за нее просили 632505 рублей. Лидером роста стала продукция отечественного автопрома – «нашемарки» прибавили за месяц 10,7%, хотя в июне они росли медленнее других сегментов. Бюджетные авто подорожали в июле почти на 7%, премиальные – на 4,8%, зато машины среднего класса прибавили всего 1,3%. Что касается возрастных сегментов, то больше всего (на 6,6%) подорожали в июле 5-7-летние автомобили, а самые скромные темпы роста продемонстрировали машины до трех лет – 3,1%. 3-5-летние и 7-10-летние автомобили подорожали, соответственно, на 5,9% и 3,6%.

Традиционно после отпусков автолюбители начинают подготовку к мокрому сезону и в августе цены на вторичном авторынке немного вырастают. Однако, по мнению экспертов Smartus.ru, рост цен может быть значительным.