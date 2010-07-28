Российский рынок LCV в I полугодии вырос на 22%

По данным Комитета производителей коммерческого транспорта АЕБ, продажи легкого коммерческого транспорта в России в I полугодии составили 54243 машины – на 22% больше, чем годом ранее (44476 шт.). При этом продажи во II квартале (33181 шт.) превзошли показатели I квартала (21062 шт.) на 57,5%, а по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (24514 шт.) рост составил 35,3%.

Лидерство на российском рынке LCV по итогам II квартала сохраняет ГАЗ – в апреле-июне было реализовано 17876 машин этой российской марки (+36%). На втором месте УАЗ, который увеличил реализацию легких коммерческих автомобилей на 55% до 5963 штук. Замыкает «тройку» лидеров Fiat с показателем 3626 проданных LCV – это в 2,4 раза больше, чем во II квартале 2009 года.

В сегменте средних грузовиков продажи во II квартале выросли на 133% и составили 1462 штук. Сегмент тяжелых грузовиков увеличился на рекордные 247% до 2752 единиц. Продажи автобусов также повысились – на 17% до 69 машин.

Как отмечают в АЕБ, рост рынка коммерческого транспорта, с одной стороны, обусловлен слабыми продажами в I полугодии прошлого года, с другой – восстановлением российской экономики, в частности улучшением показателей в промышленной сфере и потребительской сфере. Однако о стабильности рынка коммерческого транспорта можно будет судить осенью, когда наступает сезонное увеличение спроса.