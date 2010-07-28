Audi представила новое купе А7

Немецкий производитель «премиум»-автомобилей Audi представил новую модель – A7, которую компания называет «пятидверным купе». На европейском рынке продажи Audi A7 стартуют осенью нынешнего года. Цены на автомобиль будут начинаться от 51650 евро, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Новинка будет предлагаться с четырьмя шестицилиндровыми двигателями: двумя бензиновыми и двумя дизельными. Audi A7 с любым из моторов, за исключением самого маломощного дизеля, предлагается только с системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. 204-сильный двигатель на «тяжелом топливе» будет доступен в версии с передним приводом и вариатором (в этом случае максимальный крутящий момент мотора будет равен 400 Нм). Также для такой машины можно будет заказать и полный привод (в этой версии крутящий момент составит 450 Нм).

В качестве опции для модели A7 станет предлагаться заниженная на 10 мм спортивная подвеска, а также задний самоблокирующий дифференциал. Кроме того, для новинки доступна адаптивная пневматическая подвеска, адаптивный круиз-контроль, работающий во всем диапазоне скоростей – от полной остановки до 250 км/ч, система MMI touch (отдельный сенсорный «тач-пад», с помощью которого управлять навигацией, вводить адрес пункта назначения или выбирать станцию радиоприемника), система слежения за «мертвыми зонами», 1300-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 15 динамиками и другие опции.