Петербургский завод GM уйдет на каникулы в августе

Работники автозавода General Motors в Санкт-Петербурге уйдут в коллективный отпуск с 1 по 15 августа 2010 года. Предполагается, что небольшая часть сотрудников останется на заводе для обслуживания техники и поддержания предприятия в работоспособном состоянии, сообщает Autonews .

Завод GM-Auto мощностью 60 тысяч автомобилей в год был открыт в Санкт-Петербурге 7 ноября 2008 года. В настоящее время на предприятии выпускается четыре модели – Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara и Opel Astra. Как сообщал ранее гендиректор завода Ханс Юрген Мишель, в 2010 году предприятие планирует выпустить 30 тысяч автомобилей, при этом основная часть производства придется на Cruze и новый Astra.