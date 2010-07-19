АВТОВАЗ рассчитывает занять до 90% в продажах «утилизационных» автомобилей

АВТОВАЗ, на который сегодня приходится 70-75% реализации автомобилей по утилизационной программе, рассчитывает увеличить свою долю до 90%, заявил начальник управления организации и развития сервисно-сбытовой сети АВТОВАЗа Анатолий Колин.

«Мы стабильно удерживаем долю продаж по программе утилизации в масштабах страны на уровне 70-75%, – цитирует А.Колина «Российская газета» . – В ходе второго этапа рассчитываем довести ее до 90%». До ноября АВТОВАЗ планирует завершить отоваривание 157 тысяч свидетельств на получение автомобилей Lada, выданных на первом этапе действия программы, и рассчитывает еще примерно на 200 тысяч заказов.

А.Колин также отметил некоторое сокращение доли «классических» моделей по программе утилизации. Если в первые месяцы действия программы 60-70% от всех продаж по ней составляли «пятерки» и «семерки», то сейчас наметился явный сдвиг в сторону более современных (и, кстати, более рентабельных для завода) машин. Так, в июне доля «классики» составила 40%, Lada Kalina – более 20%, немного до 20-процентной отметки не дотянули «Самары» и «Приоры».