На АВТОВАЗе назначен новый вице-президент по продажам и маркетингу

На прошлой неделе президент АВТОВАЗа Игорь Комаров подписал приказ о назначении вице-президента по продажам и маркетингу. Как пишет газета «Ведомости» , ушедшего недавно Максима Нагайцева сменит Артем Федосов, в мае этого года назначенный директором управления продаж АВТОВАЗа и исполнявший обязанности Нагайцева.

До прихода на АВТОВАЗ Федосов не имел отношения к автопрому – он работал в российском представительстве Coca-Cola, Metro Cash & Carry, ЗАО «Тандер» (оператор сети «Магнит»), последняя должность – операционный директор компании «Детский мир – центр». В должности вице-президента по продажам и маркетингу А.Федосову будет помогать Захар Титов, в январе 2010 года назначенный гендиректором «Лада-сервиса» – собственной сети «АвтоВАЗа», которая обеспечивает около четверти всех розничных продаж автозавода. По словам источников, со 2 августа г-н Титов переходит на АВТОВАЗ, фактически он будет заместителем А.Федосова. «Лада-сервис» может прекратить свое существование, отмечает один из собеседников «Ведомостей».