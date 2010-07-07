За шесть месяцев продано 7,2 тысячи автомобилей Chance

По итогам I полугодия продажи автомобилей Chance на российском рынке составили 7203 штук. Как отмечают в компании «КвинГруп» (эксклюзивный импортер автомобилей Chance в России и Казахстане) в июне в России было продано 2085 автомобилей Chance – на 26% больше, чем в мае. Пятерка регионов-лидеров по продажам автомобилей Chance: Москва, Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Автомобиль Chance представлен на российском рынке с 1 июля 2009 года. Ранее продавался в России под именем Chevrolet Lanos. Автомобиль представлен четырьмя моделями в различных модификациях с объемом двигателя 1,3 и 1.5 литра, в двух вариантах кузова – седан и хэтчбек. Стоимость автомобиля в минимальной комплектации составляет 235 тысяч рублей.