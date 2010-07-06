За год автомобиль теряет в среднем 10% стоимости

«Потеря стоимости автомобиля – ключевой параметр стоимости владения. У автомобилей, популярных на рынке, обесценивание происходит плавно, с каждым годом понемногу. Автомобили, не востребованные рынком, сначала резко дешевеют, а затем уже остаются приблизительно на одном и том же уровне» - рассказывает Дмитрий Скачков, заместитель генерального директора «Трансдекра», на Slon.ru о падении стоимости автомобиля.

Как рассчитать цену самостоятельно? По мнению эксперта, оптимальный вариант – формула, при которой автомобиль в год теряет 10%. При этом погрешность составит порядка 20%. Для недорогих машин такая формула оптимальна, с автомобилями по цене свыше 700 000 руб. такая погрешность уже достаточно существенна.

Обсуждение стоимости содержания легковых и коммерческих автомобилей пройдет завтра, 7 июля, в Москве, на конференции «Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и независимых экспертов».

Участники конференции познакомятся с новыми методами снижения эксплуатационных расходов на примере грузовых автомобилей SCANIA, получат информацию о гарантийной политике автопроизводителей в России, познакомятся с рейтингом поломок легковых автомобилей, а также узнают прямо от автомобильных экспертов самую свежую информацию о российском рынке.

По итогам конференции организаторы и участники попытаются создать метод оценки стоимости владения автомобилем с учетом затрат при его эксплуатации, а также подготовить рейтинг автомобилей по стоимости владения.БикЮ К выступлениям приглашены представители автопроизводителей, эксперты автомобильного рынка, специалисты дилерских сетей и сервиса «SCANIA», «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «СОЛЛЕРС», «АВТОСТАТ», «ТРАНСДЕКРА», а также журналисты-профессионалы из СМИ, специализирующихся на автомобильной тематике: «За рулем», «Комтранс», «Автоперевозчик», «Новости авторемонта» и других автомобильных изданий.