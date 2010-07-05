Российский автопром вновь набирает рабочую силу

В связи с начавшимся восстановлением российского автомобильного рынка предприятия набирают дополнительный персонал для увеличения объемов производства легковых автомобилей. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», в нынешнем году штат действующих российских автозаводов увеличится порядка на 3 тысячи человек, еще около 5,4 тысячи сотрудников будут трудоустроены на вновь открывающиеся предприятия – PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, а также завод Hyundai.

Так, в связи с ростом потребительского спроса завод Nissan в Санкт-Петербурге с 1 июня перешел на двухсменный режим работу, вдвое увеличив персонал предприятия до 1,5 тысячи сотрудников. Завод GM-Auto, запустивший в конце июня производство хэтчбека Opel Astra, также вводит вторую смену, для чего дополнительно набирает 700 работников, а общая численность предприятия превысила 1,5 тысячи человек. Всеволожский завод Ford в связи с увеличением спроса на автомобили Focus и Mondeo в конце июня также начал прием 230 новых сотрудников (сегодня штат предприятия составляет 2,4 тысячи человек). Третью смену на предприятии при этом вводить не планируется, отметила PR-менеджер Ford Russia Екатерина Кулиненко. Московский завод «Автофрамос» в рамках расширения производственных мощностей до 160 тысяч автомобилей в год ведет набор и обучение дополнительного персонала (около 500 сотрудников), сообщила пресс-атташе Renault в России Ольга Сергеева. По данным пресс-службы GM-АВТОВАЗ, для организации второй смены, которая будет введена на СП с 21 сентября, на завод будет принято около 300 человек (в настоящее время – около 1 тысячи работников). Персонал калужского завода Volkswagen сегодня включает 3050 человек, и к концу года его планируется увеличить до 3500 человек для запуска второй смены в производстве полного цикла, сообщила PR-менеджер Volkswagen Group Rus Юлия Карулина.

Что касается новых и перспективных автозаводов в России, то штат калужского завода PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, запуск которого состоялся в конце апреля 2010 года, насчитывает около 3 тысяч сотрудников. К январю 2011 года, на момент начала массового производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, общее число рабочих мест составит порядка 2,4 тысячи человек.

Стоит отметить, что набирают дополнительный персонал исключительно заводы по производству иномарок. Так, АВТОВАЗ, который повысил производственный план на летние месяцы, штат работников не увеличивает, а привлекает их на временной основе. Как сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа, в настоящее время 2,8 тысячи человек работает по срочным трудовым договорам, и при необходимости увеличения объемов производства предприятие продлит с ними срочные договора или примет других людей. К концу I квартала 2010 года АВТОВАЗ достиг целевой численности персонала и сегодня на предприятии работает 72218 человек.