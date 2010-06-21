АВТОВАЗ и GM обсуждают развитие СП «GM-АВТОВАЗ»

АВТОВАЗ и General Motors обсуждают развитие совместного предприятия «GM-АВТОВАЗ», сообщил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров.

«Мы начали обсуждать с GM вопрос о дальнейшем развитии. Нам надо определить, как дальше действовать и что мы будем производить», – приводит слова главы АВТОВАЗа «Газета.Ru» .

Совместное предприятие «GM-АВТОВАЗ», инвестиции в уставной капитал которого составили 238,2 млн. долларов, создано российским АВТОВАЗом (41,61% акций), американским автоконцерном General Motors (41,61% акций) и Европейским банком реконструкции и развития (16,78% акций). В настоящее время GM-АВТОВАЗ производит внедорожники Chevrolet Niva, а всего с начала производства было продано более 325 тысяч автомобилей, включая седаны С-класса Chevrolet Viva на базе предыдущего поколения Opel Astra.