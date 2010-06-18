Производство грузовиков в мае увеличилось в 1,5 раза

По данным «Росстата», производство грузовых автомобилей по итогам пяти месяцев 2010 года составило 45,1 тысячи единиц, что на 40,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В мае с российских конвейеров сошло 10,4 тысячи грузовиков – это на 54% больше, чем годом ранее, однако на 15,8% ниже показателя за апрель.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», небольшое снижение объемов выпуска к предыдущему месяцу объясняется майскими праздниками и соответственно меньшим количеством рабочих дней. В то же время рост производства грузовой техники к прошлому году обусловлен как эффектом «низкой базы» (в первом полугодии 2009 года автозаводы работали в сокращенном режиме с периодическими остановками конвейеров), так и постепенным наращиванием производства в нынешнем году. Так, КАМАЗ в мае выпустил 2932 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что, по расчетам агентства «АВТОСТАТ», на 55,4% превышает прошлогодний показатель. Всего за январь-май с камского конвейера сошло 12,4 тысячи грузовиков – на 35% больше, чем годом ранее (9181 грузовых автомобилей и сборочных комплектов).

Добавим также, что выпуск автобусов в России в январе-мае 2010 года вырос на 29,5% до 11,8 тысячи единиц. Отметим, что это наименьшая положительная динамика по сравнению с производством легковых и грузовых автомобилей. В мае автобусные заводы выпустили порядка 3 тысяч машин – это на 61,7% выше показателя за аналогичный месяц 2009 года, однако на 4,6% меньше, чем в апреле.