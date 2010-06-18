Выпуск легковых автомобилей в мае вырос вдвое

По данным «Росстата», за первые пять месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло 380 тысяч легковых автомобилей – на 64,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Таким образом, в мае было выпущено порядка 97 тысяч машин – это в 2 раза выше прошлогоднего показателя и на 2,4% больше, чем в предыдущем месяце.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», положительная динамика, которую демонстрируют российские автозаводы, объясняется «эффектом низкой базы». Напомним, в начале мая прошлого года в связи с падением авторынка и затовариванием складов большинство российских автозаводов останавливали конвейеры на майские каникулы. Вместе с тем в мае нынешнего года предприятия автопрома продолжают наращивать производство в связи с действием утилизационной программы, а также сезонным оживлением рынка. Так, АВТОВАЗ в прошлом месяце увеличил производство «классики», которая пользуется по программе утилизации наибольшим спросом, на 76,3% до 17,6 тысячи машин. GM-АВТОВАЗ выпустил в мае 2730 внедорожников Chevrolet Niva – примерно на 10% больше, чем годом ранее. Всего с начала года с конвейера СП сошло 13484 автомобиля, что в 1,8 раза превышает показатели за первые пять месяцев 2009 года.

По прогнозам аналитиков агентства «АВТОСТАТ», положительная динамика будет продолжаться и в дальнейшем. Так, АВТОВАЗ в связи с продлением утилизационной программы объявил об увеличении производственного плана на 2010 год до 572 тысяч автомобилей (в 1,9 раза больше, чем в прошлом году). GM-АВТОВАЗ планирует в нынешнем году выпустить 31 тысячу Chevrolet Niva, что порядка на 34% превышает объемы производства в 2009 году. УАЗ объявил о двукратном увеличении производства во II квартале до 13 тысяч машин. Производители иномарок также увеличивают планы на 2010 год. Так, петербургский завод Nissan с 1 июня перешел на двухсменный режим работы и по итогам года рассчитывает выпустить до 25 тысяч автомобилей. «Автотор» намерен в 2010 году собрать рекордные за свою историю 140 тысяч машин – в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Завод Toyota в Санкт-Петербурге планирует изготовить 14,7 тысячи седанов Camry (в 1,8 раза больше, чем в 2009 году). Московский «Автофрамос» по мере набора и обучения дополнительного персонала (около 500 сотрудников) увеличивает объемы производства в рамках расширения мощностей предприятия до 160 тысяч автомобилей в год.