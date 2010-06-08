Производство автомобилей в Украине в мае подросло

Украинские автозаводы в мае выпустили 6784 транспортных средств – на 1% больше, чем в предыдущем месяце и на 4% выше прошлогоднего показателя. Между тем, по итогам пяти месяцев производство автомобилей всех типов в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2009 года снизилось на 19% и составило 24207 единиц.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», львиную доля автопроизводтва в Украине (88%) занимают легковые автомобили – их в отчетный период было выпущено 21301 штук (-26%). Грузовых автомобилей с украинских конвейеров сошло 1997 единиц – почти в 2,9 раза больше, чем годом ранее. Выпуск автобусов вырос в 2,4 раза и составил 909 машин.

Лидер украинского автопрома – Запорожский автозавод – в январе-мае снизил производство на 46% до 11852 штук. При этом отрицательную динамику обеспечили легковые автомобили (-52%, 10331 шт.), тогда как выпуск грузовых машин и автобусов выросли в 2,2 раза (до 1342 шт.) и в 3,5 раза (до 179 шт.) соответственно. Корпорация «Богдан» – второй по величине автопроизводитель Украины – за пять месяцев снизила объемы выпуска на 5% до 5898 машин. Падение производства также обеспечили легковые автомобили – на 13% до 5297 единиц. А вот Кременчугский автосборочный завод, который с января по апрель прошлого года простаивал из-за отсутствия автокомплектов, в нынешнем году увеличил производство в 4,7 раза, выпустив 3465 автомобилей Geely и SsangYong. Завод «Еврокар», который выпускает автомобили Skoda, также за счет эффекта «низкой базы» показал рост производства – в 2,7 раза до 2208 машин.