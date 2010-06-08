Renault повышает цены на автомобили на 3%

Renault с 1 июня повышает цены (на 3% или 10 тысяч рублей) на две свои модели – Logan и Sandero. Теперь цена на Logan будет стартовать с 319 тысяч рублей, а на Sandero – с 329 тысяч рублей (продажи этой модели начались всего три месяца назад). А с 1 июля подорожают еще две модели Renault – Fluence и новый Megane-хэтчбек. В дилерском центре «Автомир» отметили, что их стоимость также вырастет на 3%, то есть примерно на 15-18 тысяч рублей.

Как рассказала «РБК daily» директор по связям с общественностью Renault Оксана Назарова, это плановое повышение. При этом она отметила, что цены на автомобили по госпрограмме утилизации не изменятся. По данным «Автомира», по программе утилизации на Renault приходится 5,6% сертификатов (примерно 9 тысяч штук).

Как отмечают эксперты, Renault решился на повышение цены, даже несмотря на то что с начала года европейская валюта упала по отношению к рублю примерно на 10%. Они объясняют это тем, что на автомобильный рынок возвращаются многомесячные очереди и производители спешат воспользоваться возможностью подзаработать.