Saab раскрыл планы на ближайшие пять лет

Глава голландской автокомпании Spyker, которой теперь принадлежит Saab, Виктор Мюллер сообщил о планах шведского автопроизводителя на ближайшие пять лет. По его словам, к 2013-2014 году появится модель Saab 9-2, построенная на укороченной платформе Saab 9-3 или на платформе производства другой автокомпании. Этот автомобиль будет стоить на 10% дороже, чем MINI Cooper, а продажи модели должны составить до 60 тысяч машин в год.

Уже в этом году в продаже появится фейслифтинговая версия Saab 9-3, пишет Autonews . В 2011 году ожидаются следующие новинки: в апреле выйдет кроссовер Saab 9-4X, в июне – Saab 9-5 Sport Combi. На следующий год запланирован также выпуск нового турбированного двигателя объемом 1,6 л. В 2012 году появится обновленный Saab 9-3, построенный на усовершенствованной платформе Epsilon I. А к 2016 году компания планирует построить гибридную и электрическую версии 9-3. Если все пойдет по плану, то уже к 2012 году Saab вернется к прибыли, а годовые продажи автомобилей марки в мире составят 120-125 тысяч автомобилей, говорит Виктор Мюллер.