Российский авторынок в апреле вырос на 42%

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам апреля составили 235711 машин – на 42% больше, чем годом ранее. За первые четыре месяца 2011 года продажи автомобилей в нашей стране превосходят прошлогодние показатели на 64% и составляют 754081 машина. Как отмечают в АЕБ, во втором квартале 2010 года впервые с 2008 года был отмечен рост, поэтому положительная динамика продолжается в несколько замедленном темпе по сравнению с первым кварталом. Между тем, АЕБ вновь повысил свой прогноз на 2011 год до 2,35 млн. автомобилей против 2,24 млн. машин, прогнозируемых ранее.

Лидерство на российском авторынке сохраняет марка Lada – в апреле АВТОВАЗ реализовал 54093 машины, что на 3% превышает показатель годичной давности. По словам экспертов, столь низкий показатель роста объясняется смещением массового спроса в сторону среднего ценового сегмента, где представлены иномарки. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает Chevrolet, чьи продажи по итогам апреля увеличились на 34% и составили 15626 машин. На третье место поднялась Hyundai с показателем 14845 проданных автомобилей (+122%). Стоит при этом отметить, что около 60% из этого количества пришлись на новый седан Hyundai Solaris, который в прошлом месяце стал самой продаваемой иномаркой в России. Таким образом, Renault опустилась на четвертую строку – результат французской марки составил 14472 машины (+58%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Kia, увеличившая продажи на 69% до 14059 автомобилей. В ТОР-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли Toyota (12071 шт., +82%), Ford (9867 шт., +31%), Nissan (9767 шт., +92%), Daewoo (8751 шт., +35%) и Volkswagen (8112 шт., +89%).