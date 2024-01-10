Продажи новых легковых автомобилей в 2023 году увеличились на 69%

По итогам 2023 года в России было реализовано 1,06 млн новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги декабря 2023 года». Напомним, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»* и собственной сегментации агентства.

Более половины всех проданных в прошлом году новых легковых автомобилей приходится на три марки. Так, лидером рынка осталась отечественная LADA, результат которой составил 324,4 тыс. единиц. Второе место и лидерство среди иномарок завоевала китайская Chery (119 тыс. шт.). Замкнул первую тройку китайский бренд Haval (111,7 тыс. шт.).

Самой продаваемой моделью в нашей стране второй год подряд является LADA Granta, показатель которой в 2023-м составил 195,9 тыс. экземпляров. А лучшей иномаркой на этот раз стал кроссовер Haval Jolion (55,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали LADA Niva Travel, LADA Vesta и Chery Tiggo 7 PRO Max, тоже преодолевшие отметку в 40 тысяч реализованных машин.

О том, какие еще марки и модели новых легковых автомобилей пользовались наибольшей популярностью на российском рынке в минувшем году, вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ