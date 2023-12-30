«Открытие Авто»: в ноябре на автомобили с пробегом россияне потратили около 490 млрд рублей

Впервые за пять месяцев эта сумма составила менее полутриллиона рублей

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам ноября 2023 года. Согласно результатам исследования, в конце осени жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 488,8 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 5,6% меньше показателя октября 2023. Финансовая емкость вторичного рынка снижается уже третий месяц подряд, и впервые за пять месяцев она составила менее 500 млрд рублей. При этом за 11 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей достигли 5,33 трлн рублей, превысив рекордный показатель, установленный в прошлом году — 4,25 трлн рублей.

Доля «старых» машин все ближе к 40%

Больше всего денег уходит на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. Так, в последний осенний месяц на них было потрачено 191,5 млрд рублей, что составляет 39,2% от общей суммы. По сравнению с октябрем доля «старых» машин снова увеличилась — тогда они занимали 38,7% всей финансовой емкости.

Выросла и доля более «свежих» автомобилей (возрастом до 5 лет): если в октябре она составляла 31,1%, то в ноябре — уже 31,8%. В конце осени их покупка обошлась в 155,5 млрд рублей.

А вот меньше всего денег тратится на машины в возрасте от 5 до 9 лет — 141,8 млрд рублей в ноябре. При этом за месяц их доля уменьшилась — с 30,2% (в октябре) до 29% (в ноябре).

Российские марки снова «в плюсе»

В ноябре затраты на покупку автомобилей с пробегом выросли только у отечественных брендов. В последний месяц осени жители РФ приобрели б/у машин российских марок на сумму 41,8 млрд рублей. Их доля в финансовой увеличилась 8% в октябре до 8,6% в ноябре.

В то же время больше всего потеряли за месяц в деньгах европейские и японские марки. В ноябре на покупку подержанных «европейцев» ушло 173,9 млрд рублей (-6,4% к октябрю), а на «японцев» — 161,6 млрд рублей (тоже −6,4%). Несмотря на это, пока они сохраняют лидирующие позиции по затратам на «вторичке» с долей 35,6% и 33,1% соответственно.

Что касается остальных участников, то б/у машины корейских брендов в конце осени обошлись в 71,9 млрд рублей (доля — 14,7%), американских — в 29,1 млрд рублей (6%), китайских — в 9,9 млрд рублей (2%).

85% потраченных денег пришлось на четыре сегмента

Кроссоверы и внедорожники остаются лидерами по затратам на вторичном рынке. Больше всего денег россияне по-прежнему тратят на подержанные автомобили сегмента SUV: на них в ноябре ушло 228,9 млрд рублей.

Вторую позицию с заметным отставанием занимают б/у машины В-класса (80,1 млрд рублей). Отметку в 50 миллиардов также преодолели автомобили с пробегом С- и D-класса (57,5 млрд и 50,2 млрд рублей соответственно). В общей сложности на эти четыре сегмента пришлось 85% всей финансовой емкости рынка.

Таким образом, остальным семи сегментам вторичного рынка суммарно принадлежит 15% всех потраченных денег. Но ни один из них в деньгах по итогам ноября не дотянул и до 25 млрд рублей.

В конце осени затраты упали почти по всем сегментам. Сильнее всего это произошло у купе и кабриолетов (-22,2% к октябрю). А вот рост показал лишь сегмент LAV (+1,1%).

«Объемы покупок автомобилей с пробегом в нашей стране снижаются на протяжении трех последних месяцев. После августовского пика в осенние месяцы объемы вторичного рынка постоянно уменьшались. Помимо того, что в ноябре рынок сократился по отношению к октябрю (-6,3%), так еще в годовом сравнении он продемонстрировал отрицательную динамику (-0,5%). И это произошло впервые в нынешнем году, т.е. за последние 11 месяцев», — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«В последние месяцы рынок автомобилей с пробегом демонстрирует отрицательную динамику, соответственно, падает и сумма денег, которая тратится на их покупку. При этом в ноябре данный показатель опустился ниже «психологической» отметки в 500 млрд рублей, что случилось впервые за последние пять месяцев. Несмотря на это, с начала 2023 года жители нашей страны потратили на покупку автомобилей с пробегом уже 5,33 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год (4,25 трлн рублей), когда финансовая емкость вторичного рынка достигла рекордного значения», — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Фото: АВТОСТАТ