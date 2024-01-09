Продажи автомобильной техники за 52-ю неделю оказались рекордными в 2023 году

По итогам 52-й недели (с 25 по 31 декабря 2023 года) в России было реализовано 41308 новых автотранспортных средств. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Эксперты отмечают, что этот показатель является рекордным еженедельным не только для 2023 года, но и начиная с 10-й недели 2022-го. Только за 9-ю неделю позапрошлого года было продано больше новой автомобильной техники – 43823 единицы.

Так, объем реализации легковых автомобилей за последнюю неделю минувшего года составил 34360 шт., грузовиков – 3521 шт., LCV – 2830 шт., автобусов – 597 шт. При этом все сегменты рынка показывают рост к предыдущей, 51-й неделе – в диапазоне от 5% до 27%.

Более детально рыночные итоги 2023 года подведем уже завтра, 10 января, в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги декабря 2023 года». Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно тут.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ