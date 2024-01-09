Производитель автомобилей класса «люкс» Aurus запустит производство новой линейки автомобилей бизнес-класса в более доступном ценовом сегменте. Об этом в интервью агентству «ТАСС» рассказал вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что запустить продажи планируется в 2025 году. По его словам, в перспективе модельная линейка Aurus, возможно, будет расширена внедорожником.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября 2022 года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Фото: «Аурус»