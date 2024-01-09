Кроссоверы Forthing T5 EVO начнут выпускать в Калининграде

Компания IXEN Motors Rus объявила о планах наладить производство кроссоверов Forthing T5 EVO. Выпуск этой модели начнется уже в январе 2024 года на автозаводе в Калининграде, а в продажу автомобили российской сборки должны поступить в марте, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, локальная сборка позволит оптимизировать логистику и лучше приспособить кроссоверы T5 EVO к условиям российского климата. В частности, максимальная комплектация данной модели получит дополнительные зимние опции в виде обогрева рулевого колеса и лобового стекла. Они дополнят обогревы наружных зеркал заднего вида и передних сидений.

На данный момент Forthing T5 EVO китайской сборки доступен в дилерских центрах IXEN Motors Rus в четырех комплектациях по цене от 3 млн 080 тыс. рублей до 3 млн 390 тыс. рублей. Точные габариты модели составляют 4565 х 1860 х 2715 мм при колесной базе 2715 мм. Внешний вид кроссовера отличают черные колесные диски, крупная решетка радиатора и тонкие дневные ходовые огни. Салон Forthing T5 EVO получил единый кластер из двух сенсорных экранов: приборной панели и сенсорного центрального экрана.

Под капотом Forthing T5 EVO установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» от мирового производителя Magna. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 9,5 сек. Его расход топлива составляет 6,6 л / 100 км в смешанном цикле.

Фото: IXEN Motors Rus