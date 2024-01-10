«Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»: что ожидает вторичный рынок в 2024 году?

Ситуация на рынке автомобилей с пробегом становится все более интересной для экспертов. С одной стороны, его объемы в последние месяцы сокращались, причем по целому ряду причин. С другой стороны, именно подержанные машины могут в 2024 году стать поддержкой и дилерам, и автокредитованию, и даже лизингу.

Обо всем этом расскажут наши эксперты 14 февраля. Именно в этот день агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве форум автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в ходе которого рынку автомобилей с пробегом будут посвящены выступления некоторых спикеров.

Отдельным блоком будут рассмотрены основные тенденции на «вторичке». Любопытно, как повлияет отмена «двойного НДС» (и повлияет ли) на рынке автомобилей с пробегом. Вместе с экспертами попытаемся оценить ситуацию в экономике страны и ее влияние на доходы населения, на готовность его к крупным покупкам и крупным ремонтам. Отдельно остановимся на дальнейших возможных сценариях развития событий, связанных с СТО и рынком запасных частей. Посмотрим, как эксперты видят эту ситуацию – в условиях продления Правительством РФ разрешенного параллельного импорта и взятого в автопроме курса на локализацию производства автокомпонентов на территории страны.

На фоне продолжающегося роста цен особый интерес у участников рынка вызывает сохранность остаточной стоимости покупаемых автомобилей. Как она будет меняться дальше – в условиях, когда в стране фактически произошла смена марочно-модельного ряда? Как она будет формироваться у новинок рынка, которых в России за последние пару лет появилось немало? Как будет отражаться на марках/моделях, которые ушли с нашего рынка, но в большом количестве присутствуют в автопарке страны?

Предлагаем вам воспользоваться ранней регистрацией на форум и сэкономить, получив до 1 февраля существенную скидку. Ведь после этой даты стоимость «входных билетов» будет уже близкой к номиналу. Все подробности – здесь.

Фото: АВТОСТАТ