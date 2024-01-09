АВТОВАЗ, УАЗ и ГАЗ возобновили работу после новогодних каникул

АВТОВАЗ, УАЗ и ГАЗ сегодня возобновили работу после общероссийских новогодних каникул, которые проходили с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятий.

Напомним, утвержденный план производства АВТОВАЗа на 2024 год предполагает существенное наращивание объемов выпуска автомобилей – до 500 тыс. штук. Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, АВТОВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам минувшего года выпустил более 374 тыс. автомобилей LADA, что для российского бренда является рекордным показателем за последние 10 лет.

Как отмечается, по итогам 2023 года АВТОВАЗ обеспечит безубыточность и финансовую стабильность. Инвестиционная программа АВТОВАЗа на 2024 год превысит 40 млрд рублей. Согласно стратегии развития компании до 2030 года, планируется сохранить лидирующее положение LADA на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать, в том числе, выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов.

Фото: АВТОВАЗ