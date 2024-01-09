Сколько автомобилей было продано в 2023 году?

Традиционный прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги декабря 2023 года» пройдет завтра, 10 января, в 10-00 по московскому времени. В рамках этого мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка не только в первый зимний месяц, но и в целом по году.

Таким образом, уже завтра вы узнаете, с какими итогами закончил 2023 год российский авторынок. В частности, будут представлены результаты продаж как по новым легковым автомобилям, так и по коммерческим. Насколько вырос российский авторынок в 2023 году? Какой из сегментов чувствовал себя лучше других и показал наибольший рост? Также традиционно рассмотрим, что происходит с импортом, ценами и автокредитами. Что нового принес нам рынок электромобилей? Об этом тоже расскажут наши эксперты. В ходе эфира всегда есть возможность задать уточняющие вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ