КАМАЗ возобновил работу после новогодних каникул

КАМАЗ сегодня возобновил работу после общероссийских новогодних каникул, которые проходили с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. За оставшиеся рабочие дни января предприятие планирует выпустить более 3,3 тыс. грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечается, несмотря на все сложности, основные задачи, поставленные перед подразделениями КАМАЗа на 2023 год, выполнены. В минувшем году компания продолжала производство грузовиков нового модельного ряда. Так, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 с улучшенными характеристиками на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. Согласно производственной статистике, производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты.

При этом расширяется продуктовый портфель компании. Например, линейка среднетоннажных автомобилей, первоначально состоящая из моделей «Компас 9» и «Компас 12», в 2023 году пополнилась новинкой – автомобилем «Компас 5». Помимо этого, в 2023 году были презентованы новинки в линейке пассажирского транспорта – это автобус среднего класса КАМАЗ-4290, автобус особо большого класса КАМАЗ-6299 («гармошка»), городской автобус КАМАЗ VEGA, низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825, электробус с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC.

В 2024 году продолжится модернизация камазовских производств, развитие линейки грузовиков К5 и модельного ряда пассажирского транспорта. Также запланирована работа по двигателям Р6, развитию линейки автомобилей «Компас» и другие проекты. В первую очередь речь идет о разработке машин с перспективными видами силовых установок – гибридными, полностью электрическими, водородными. В приоритете системы автономизации и роботизации транспортных средств, телематические и интеллектуальные платформы безопасности и управления.

Фото: КАМАЗ