В Казахстане введен запрет на ввоз праворульных автомобилей, который направлен на пресечение нелегальных каналов ввоза транспортных средств в страну. Эксперты Казахстанского автомобильного союза считают, что данная мера соответствует мировой практике и способствует поддержанию стандартов безопасности на дорогах, учитывая, что в республике движение официально регламентировано по правой стороне.

Как отмечает президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, при отсутствии ограничений при ввозе праворульных автомобилей граждане приобретают такие автомобили и как следствие сталкиваются с проблемой эксплуатации таких транспортных средств, что невозможно реализовать законным способом.

Фото: autowp.ru