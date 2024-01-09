В Казахстане введен запрет на ввоз праворульных автомобилей | АВТОСТАТ

В Казахстане введен запрет на ввоз праворульных автомобилей

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В Казахстане введен запрет на ввоз праворульных автомобилей

Экспорт транспортных средств из России в 2023 году
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В Казахстане введен запрет на ввоз праворульных автомобилей, который направлен на пресечение нелегальных каналов ввоза транспортных средств в страну. Эксперты Казахстанского автомобильного союза считают, что данная мера соответствует мировой практике и способствует поддержанию стандартов безопасности на дорогах, учитывая, что в республике движение официально регламентировано по правой стороне.

Как отмечает президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, при отсутствии ограничений при ввозе праворульных автомобилей граждане приобретают такие автомобили и как следствие сталкиваются с проблемой эксплуатации таких транспортных средств, что невозможно реализовать законным способом.

Фото: autowp.ru

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: казахстаниномаркиимпортправый руль

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