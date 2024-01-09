У брендов OMODA и JAECOO назначены новые директора в России

Дмитрий Максимов с 2008-го по 2023 год работал в компании Volkswagen Group Rus, где прошел путь от регионального менеджера до директора по продажам. В течение последних пяти лет он занимал должность директора по продажам и развитию, курируя рынки России, Казахстана и Азербайджана. В компании Volkswagen Group Rus Дмитрий Максимов отвечал за разработку и реализацию проектов, направленных на увеличение корпоративных продаж.

Владимир Стоякин также тесно связан с миром автобизнеса: с 2008-го по 2011 год работал в должности управляющего директора в дилерском холдинге «Юг-Авто», с 2011-го по 2012 год – менеджером проектов в Volkswagen Group Rus, а в период с 2015-го по 2022 год занимал позицию руководителя офиса трансформации и инноваций в ОАО «Северсталь». В «Чери Автомобили Рус» Владимир Стоякин работал с августа 2023 года в качестве директора по продажам JAECOO, а с 1 ноября назначен директором бренда JAECOO.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT. Продажи электрического кроссовера OMODA E5 стартуют на российском рынке в маре – апреле 2024 года. Кроме того, в 2024 году марка OMODA представит в нашей стране новый кроссовер OMODA C7, который относится к сегменту C-SUV.

Бренд JAECOO вышел на российский рынок в сентябре 2023 года. Первой моделью стал компактный кроссовер JAECOO J7. В первом квартале 2024-го в продажу также поступит флагманский кроссовер JAECOO J8. Кроме того, в 2024 году на российском рынке появятся подключаемые гибриды (PHEV), построенные на базе кроссоверов J7 и J8 – их выход ожидается во втором и третьем квартале соответственно.

Фото: «Чери Автомобили Рус»