Кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел на 240 тысяч рублей | АВТОСТАТ

Кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел на 240 тысяч рублей

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Кроссовер Chery Tiggo 8 подешевел на 240 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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В январе 2024 года стало известно о снижении цены у кроссовера Chery Tiggo 8. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с результатами соответствующего мониторинга сайта «Цена Авто».

Как выяснилось, эта модель стала дешевле на 240 тысяч рублей или 8,1%. Таким образом, ее новая рекомендованная розничная цена (без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций) теперь составляет 2 730 000 рублей.

Напомним, что 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 предлагается на нашем рынке в единственной комплектации Prestige. Автомобиль оснащен передним приводом, бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фото: Chery

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиценыsuvкитайские автомобиликроссоверыchery

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