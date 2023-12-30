Цена лифтбека «Москвич 6» в топовой комплектации «Техно» превысила 3 млн рублей

Лифтбек «Москвич 6» пополнился новой комплектацией «Техно», сообщает пресс-служба автозавода «Москвич». Данная версия является для модели топовой, а ее цена, как следует из официального прайс-листа, составляет 3 116 000 рублей. При этом остальные три комплектации имеют стоимость менее 3 млн рублей.

Продажи лифтбека «Москвич 6» в топ-версии начнутся в начале 2024 года. В этом исполнении автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем GDi (174 л.с.), работающим в паре с роботизированной трансмиссией.

От других комплектаций «Техно» отличается динамическими указателями поворота в задних фонарях, панорамной крышей с люком, легкосплавными черными 18-дюймовыми колесными дисками, электроприводом двери багажника, атмосферной подсветкой салона, горизонтальной светодиодной полосой на капоте между фарами, приветственной световой анимацией, световым логотипом «Москвич» в передних дверях, шторками безопасности, передними ремнями безопасности с преднатяжителями, системой мониторинга слепых зон (BSD), предупреждением о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), предупреждением о столкновении сзади (RCW), предупреждением об опасности при открывании дверей (DOW), электрической блокировкой задних дверей от открывания детьми, 8 динамиками и розеткой 12В в багажнике.

Напомним, новый лифтбек «Москвич 6» поступил в продажу в середине октября 2023 года, став третьей моделью в линейке отечественной марки (после кроссоверов «3» и «3е»). Кроме мотора 1.5 GDi, «Москвич 6» также комплектуется 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. и вариатором. В таком сочетании автомобиль предлагается в начальной версии «Комфорт», цена которой составляет 2 626 000 рублей. У модели есть еще две комплектации «Бизнес» с разными силовыми агрегатами, которые оцениваются в 2 826 000 и 2 976 000 рублей.

Фото: «Москвич»