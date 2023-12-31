Автомобильный «пинг-понг»: ключевые события в 2023 году, угрозы и риски 2024-го

В преддверии Нового года Сергей Целиков («АВТОСТАТ») и Кирилл Ларин (eCredit) подвели итоги уходящего года и поделились ожиданиями от года наступающего. При этом в интервью-диалоге речь шла не только об авторынке и автокредитовании.

Почему этот разговор получил название «пинг-понг»?

Чем запомнился 2023 год участникам диалога и как сложился он для их компаний?

Как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на автокредитование и авторынок?

А как на рынок повлияет отмена «двойного НДС»?

Трейд-ин или трейд-ап?



Как сейчас обстоят дела с навязыванием «допов» к автокредиту?

Почему количество новых продуктов для авторынка сократилось?

Почему нет автосалонов-выставок?

Что бы сделали Кирилл Ларин и Сергей Целиков российского авторынка, если бы были на месте регулятора?

Что они ждут от 2024 года и каковы их пожелания?

Об этом и многом другом вы подробно прочтете в самом интервью. Если же вы не любите читать, а предпочитаете смотреть, то есть видеоверсия.

Фото: АВТОСТАТ