Автомобильный «пинг-понг»: ключевые события в 2023 году, угрозы и риски 2024-го

В преддверии Нового года Сергей Целиков («АВТОСТАТ») и Кирилл Ларин (eCredit) подвели итоги уходящего года и поделились ожиданиями от года наступающего. При этом в интервью-диалоге речь шла не только об авторынке и автокредитовании.
Почему этот разговор получил название «пинг-понг»?
Чем запомнился 2023 год участникам диалога и как сложился он для их компаний?
Как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на автокредитование и авторынок?
А как на рынок повлияет отмена «двойного НДС»?
Трейд-ин или трейд-ап?
Как сейчас обстоят дела с навязыванием «допов» к автокредиту?
Почему количество новых продуктов для авторынка сократилось?
Почему нет автосалонов-выставок?
Что бы сделали Кирилл Ларин и Сергей Целиков российского авторынка, если бы были на месте регулятора?
Что они ждут от 2024 года и каковы их пожелания?
Об этом и многом другом вы подробно прочтете в самом интервью. Если же вы не любите читать, а предпочитаете смотреть, то есть видеоверсия.
Фото: АВТОСТАТ