На заводе «ЛАДА Санкт-Петербург» начали собирать кроссоверы Chery?

В ноябре 2023 года президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказывал, что ожидает полноценного запуска работы предприятия «ЛАДА Санкт-Петербург» (бывшая производственная площадка ушедшего из России японского концерна Nissan) в 2024 году.

Напомним, что летом там началась сборка среднеразмерного кроссовера LADA X-cross 5, который представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Однако это производство массовым пока назвать трудно, на начало ноября было собрано немногим более 100 таких автомобилей.

Между тем, возможности запустить питерскую площадку пораньше у АВТОВАЗа все-таки нашлись. В конце декабря 2023 года на конвейер запустили китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO. Telegram-канал «Автопоток», который сообщил об этом, заметил, что машинокомплекты, поступающие из Китая, представляют собой почти готовые автомобили, на которые в Санкт-Петербурге устанавливают передний подрамник с предустановленным двигателем и подвеской, задний подрамник с подвеской и колеса.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что машины сходят с конвейера без шильдиков Chery, а это значит, что они могут получить эмблему LADA, как это прежде было с кроссовером FAW Bestune T77 / LADA X-cross 5.

Фото: АВТОСТАТ