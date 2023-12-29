Япония из-за России уступила Китаю первое место в мире по экспорту автомобилей

Благодаря увеличению поставок в Россию Китай сумел стал мировым лидером по экспорту автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Nikkei, опубликовавшее предварительные данные Китайской ассоциации автопроизводителей. По этим данным, Япония (бывший мировой лидер по экспорту машин) за 11 месяцев отправила за рубеж 3,99 млн автомобилей, а по итогам года этот объем предположительно достигнет 4,3 млн единиц.

Между тем экспорт выпущенных в КНР автомобилей за 11 месяцев уже составил 4,41 млн единиц (он вырос по сравнению с январем – ноябрем 2022 года на 58,4%). И это значит, что Япония уступит свое первенство в глобальном рейтинге автоэкспортеров Китаю. Эксперты считают, что на подобный расклад во многом повлияла ситуация, сложившаяся на авторынке России и то, как обе страны ведут сегодня себя в отношении российских поставок.

С одной стороны, Япония в рамках объявленных санкций в отношении России резко снизила экспорт автомобилей и запчастей в нашу страну (решение вступило в силу 9 августа 2023 года и до конца года Министерство иностранных дел Японии пообещало наложить дополнительные ограничения в этом направлении), чем, безусловно, снизила в целом свои показатели по экспорту на глобальном рынке.

С другой стороны, китайские автопроизводители, наоборот, постарались использовать свои открывшиеся возможности для бизнеса, воспользовавшись уходом из России японских, корейских, европейских брендов. Они активизировали свои поставки машин в нашу страну, чтобы увеличить долю присутствия на рынке.

Напомним, недавно эксперты «АВТОСТАТ» насчитали 19 новых китайских брендов, которые зашли в 2023 году на российский рынок – BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, TANK, JAECOO, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell. Это те, кто провел официальные презентации, объявив о намерении продавать легковые автомобили в России, открыли продажи в автосалонах (собственных или партнерских), приступили к формированию дилерских сетей и сервисных центров.

А всего на автомобильном рынке России на конец 2023 года продавались легковые автомобили более 60 марок из КНР, причем многие из них за этот год значительно нарастили свои продажи. Подробно об итогах рынка поговорим на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 14 февраля 2024 года в Москве.

Фото: АВТОСТАТ