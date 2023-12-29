АВТОВАЗ подвел итоги 2023 года на заседании Совета директоров

В Москве прошло итоговое годовое заседание Совета директоров АО «АВТОВАЗ». Как сообщает пресс-служба компании, в нем приняли участие президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступивший в роли председателя мероприятия.

В ходе заседания его участники подвели итоги уходящего года и наметили планы на 2024 год. Так, стало известно, что по итогам 2023 года АВТОВАЗ обеспечит безубыточность и финансовую стабильность и произведет более 374 тыс. автомобилей LADA. При этом данный показатель является для отечественной марки рекордным за последние 10 лет. Во многом этому способствовало возобновление производства автомобилей семейства LADA Vesta NG в Тольятти.

АВТОВАЗ продолжает работу над новыми проектами. К примеру, в декабре на предприятии «LADA-Ижевск» была собрана опытная партия электромобиля LADA e-Largus. А до 2023 года компания планирует выпустить 12 новых моделей в различных сегментах – это заложено в Стратегии развития до 2030 года, одобренной Советом директоров. В том числе она подразумевает и сохранение лидирующих позиций бренда LADA на российском рынке.

В условиях санкционного давления АВТОВАЗ смог обеспечить технологический суверенитет по более чем 1,2 тыс. позициям критически важных материалов и компонентов, а также вернуть в автомобили ранее утраченные опции, комплектующие для которых прежде поставлялись из недружественных стран.

Особо стоит отметить, что в нынешних условиях компании удалось не только сохранить персонал, но и принять в штат более 2,5 тыс. новых сотрудников. Как отметил Максим Соколов, в нынешнем году численность персонала на предприятии превысила 34,5 тыс. человек, а по Группе АВТОВАЗ – 42 тыс. человек. При этом компания полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом.

Что касается планов предприятия, то, по словам Дениса Мантурова, в 2024 году объем выпуска автомобилей на АВТОВАЗе составит 500 тыс. единиц. Кроме этого, была одобрена инвестиционная программа на следующий год, которая превысит 40 млрд рублей.

Фото: АВТОВАЗ