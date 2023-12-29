Эксперты нашли автомобили, у которых изменились цены в декабре

В последний месяц 2023 года производители были не столь активны в плане корректировок рекомендованных розничных цен на свои автомобили. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», в декабре данный процесс коснулся лишь четырех брендов, официально работающих на российском рынке. При этом стоимость поменялась только у отдельных моделей.

Напомним, что в первой половине месяца (с 1 по 15 число) минивэн Haima 7X в комплектации Premium подорожал на 50 тыс. рублей (+1,3%). Также изменились цены внедорожника LADA Niva Legend в коммерческом исполнении: бортовая платформа (пикап) стала дороже на 53 тыс. рублей (+4,1%), а каркасный фургон (техничка) подешевел на 76 тыс. рублей (-4,7%).

Во второй половине декабря произошла ценовая корректировка у отдельных моделей Горьковского автозавода. Так, автомобиль GAZ 2310 в комплектации 231073-310 прибавил в цене 62 тыс. рублей (+2,7%), а «Газон NEXT» в версии C42R33-6B – 140,2 тыс. рублей (+3,5%). В то же время «Газель NEXT» в четырех комплектациях (A21R22-580, A21R32-580, A31R23-30 и C45R02-580) подорожала на 18 – 153,5 тыс. рублей (плюс 0,5 – 5,1%). Кроме этого, модель «Соболь NN» в модификации A32S12-420 стала дороже на 25 тыс. рублей (+0,8%), а в исполнении A21S12-225 – на 75 тыс. рублей (+2,7%). А вот в версии A31S12-420 этот автомобиль потерял в цене 82,9 тыс. рублей (-2,7%).

Отметим также, что кроссовер Geely Atlas Pro получил ценовую прибавку в 30 тыс. рублей (плюс 0,9 – 1,1%), а кроссовер Belgee X50 – 20 тыс. рублей (плюс 0,8 – 0,9%).

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