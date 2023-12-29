Раскрыты характеристики российского электрокара Atom

Раскрыты характеристики серийной версии российского электрокара Atom. Производство новинки планируется запустить в 2025 году на мощностях завода «Москвич».

Как пишет портал Motor.ru, Atom получит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, созданный совместно с «Росатомом». Его отдача составляет 150 кВт (204 л.с.). С места до 100 км/ч электрокар будет разгоняться менее чем за 8 сек. Емкость батареи в 77 кВт-ч позволит «Атому» проезжать до 500 км по циклу WLTC. Литий-ионный аккумулятор разрабатывается совместно с фирмой «Рэнера», входящей в состав «Росатома», а его производство будет налажено в Калининграде. Батарея выдержит 1000 циклов зарядки, а зимой будет защищена от переохлаждения встроенным нагревателем. Быстрая зарядка постоянным током позволит пополнить энергию для 100 км пути за 8 минут. С 0 до 80% его можно будет подзарядить за полчаса. Есть и режим рекуперации, в котором электромотор работает как генератор энергии.

Спереди у «Атома» стойки типа McPherson, сзади – многорычажка, «по кругу» установлены дисковые тормоза. Электрокар имеет следующие габариты: 3 995 мм в длину, 1 780 мм в ширину и 1 615 мм в высоту. Радиус разворота составляет 4,9 м, клиренс равен 170 мм.

В оснащение электрокара Atom войдут объединенная приборная панель и медиасистема с экраном на руле (обещан и проекционный дисплей), климат-контроль, помощники ADAS уровня 2.5, датчики, радары и камеры. Операционная система тоже будет своя – Atom OS, которая позволит управлять автомобилем с приложения на смартфоне.

Напомним, в августе 2023 года компания «Атом» и завод «Москвич» подписали меморандум о контрактной сборке электромобилей Atom на мощностях предприятия в Москве. Как отмечалось, «Москвич» был выбран в качестве производственной площадки благодаря передовой технологической базе и высокому качеству производства. Также это сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест. Электромобили Atom будут выпускаться на нескольких производственных линиях завода, что позволит выполнять весь цикл, включая сварку, окраску и сборку.

По словам исполнительного директора «Атом» Харальда Грюбеля, ежегодный объем производства на первом этапе, по предварительным оценкам, будет составлять до 30 тыс. автомобилей в зависимости от количества предзаказов со стороны бизнеса. К 2030 году «Кама» намерена выйти на выпуск свыше 100 тыс. автомобилей в год, в том числе за счет развития экспорта. Направлениями экспортных поставок электромобилей «Атом» могут стать Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и, возможно, Китай.

Фото: «Атом»