Механизм параллельного импорта автомобилей продлен на 2024 год

Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня производителей и номенклатуры. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Напомним, в конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, в том числе автомобили. При этом с 1 октября 2023-го правила ввоза иномарок по параллельному импорту были изменены – теперь автомобили брендов, официально представленных в нашей стране, можно купить только у официальных дилеров.

В результате доля продаж новых легковых машин, ввезенных по параллельному импорту, начала снижаться. Так, в ноябре 2023 года из всех реализованных автомобилей лишь 8% пришлось на те, что были ввезены альтернативным путем, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Для сравнения: в октябре они занимали 11%. Даже год назад, в ноябре 2022-го, она была выше (9%). По мнению исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, доля альтернативного импорта будет и дальше сокращаться.

О том, каким образом распределятся доли между участниками российского авторынка в 2024 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ