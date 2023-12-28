Сеть Pango Cars подключила 60 дилерских центров по всей России

Федеральная автомобильная экосистема Pango Cars с момента запуска в августе 2023 года расширила присутствие до 60 официальных дилерских центров в 15 городах России. За пять месяцев сертифицировано более 9 тыс. автомобилей с пробегом, в системе уже представлено порядка 50 тысяч машин, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня Pango Cars представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Старом Осколе, Оренбурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ижевске, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Уфе, Перми, Новосибирске. В рамках расширения сети Pango Cars проводит обучение официальных дилеров, а также оказывает помощь в подборе персонала.

«Автомобильный рынок с пробегом продолжает удерживать сильные позиции, поэтому сегодня важно предоставлять весь спектр необходимой поддержки, как кредитование, страхование, качественная диагностика технического состояния и обслуживание. В 2024 году мы планируем открывать дилерские центры с максимальным покрытием по всей стране с полным объемом услуг», – заявил руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.

Шоу-румы, отвечающие стандартам бренда Pango Cars, предлагают клиентам автомобили с пробегом всех марок и моделей, которые проходят предварительный отбор, включающий в себя юридическую проверку и диагностику. Специалисты по контролю технического состояния проверяют автомобиль по 129 пунктам, включая оценку состояния стекол, кузова, краски, колесных дисков и обивки салона. Автомобили с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова исключены для участия в программе Pango Select.

Следующим шагом являются предпродажное обслуживание, а также комплекс химчистки и полировки, включающую в себя химчистку салона, мойку подкапотного пространства, антибактериальную обработку систем вентиляции и кондиционирования автомобиля. На каждый сертифицированный автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 30 тыс. км, с покрытием, практически аналогичным заводской гарантии.

Фото: Pango Cars