Минпромторг продлил льготы для граждан по оплате утильсбора на ввоз иномарок

Минпромторг РФ совместно с ФТС России и комитетом Госдумы по промышленности и торговле разработали решения, которые позволят конкретизировать параметры переходного периода для оплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные в Россию из стран ЕАЭС.

Как сообзает пресс-служба Минпромтора РФ, постановлением правительства РФ от 17 октября 2023 года №1722 были конкретизированы условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезенный для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по «льготной» ставке – 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше 3 лет. Напомним, что одним из обязательных условий является оплата таможенных пошлин, налогов в отношении транспортного средства по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Однако, согласно многочисленным обращениям, часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успела завершить оформление своих автомобилей с учетом действующих норм в отведенный срок. В связи с этим были определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как «ввезенные для личного пользования»: договор купли-продажи транспортного средства заключен до 29 октября 2023 года (до даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2023 года №1722); свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года (в двухмесячный период с даты официального опубликования постановления №1722).

Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили СБКТС/ЭПТС до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по «льготному» тарифу (3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше 3 лет).

Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учетом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России.

Как отмечается, все иные, ранее установленные постановлением правительства РФ от 07 июля 2023 года №1118 условия ввоза «для личного пользования» остаются актуальными. Так, индексация утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года коснулась ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронула физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжает действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу – 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до 3 лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет. Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза. Информация о проведении оплаты утильсбора в полном или неполном объеме доступна на официальном сайте АО «Электронный паспорт». После оплаты полного утильсбора автомобиль может быть зарегистрирован на нового собственника.

Также полный размер утильсбора должен уплачиваться, если физическое лицо ввозит в Россию более одного автомобиля за год – начиная со второго автомобиля. Для ввоза частным лицом импортного легкового автомобиля с объемом двигателя более 3 л с 1 августа также регламентирована уплата полной ставки.

Ставка утилизационного сбора с 1 августа 2023 года была индексирована в среднем в 1,7 – 3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5 – 3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 – 4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы – в 8,7 раз. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Российскую Федерацию после 1 августа 2023 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг поддержал предложение крупнейших российских автоконцернов перенести уплату утилизационного сбора в следующем году на декабрь 2024 года. С соответствующим предложением выступили, в частности, АВТОВАЗ, КАМАЗ и «Москвич». Как рассказали в Минпромторге, министерство уже подготовило предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в 2024 году (перенос оплаты за IV квартал 2023 года и I-III квартал 2024 года на декабрь 2024 года). Проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан со стороны Минэкономразвития РФ. Данная мера будет способствовать решению проблемы дефицита оборотных средств, а также позволит создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Фото: АВТОСТАТ