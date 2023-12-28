Рынок подержанных пикапов в России вырос на 16%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2023 года в России жители нашей страны приобрели 30,8 тыс. пикапов с пробегом. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Около 30% от этого количества пришлось на японскую марку Toyota, пикапы которой на вторичном рынке разошлись тиражом в 9,1 тыс. единиц. Почти пятая часть всех купленных б/у пикапов принадлежит Mitsubishi (6 тыс. шт.). Также в пятерку самых популярных брендов среди подержанных пикапов попали «УАЗ» (3,6 тыс. шт.), Volkswagen (2,2 тыс. шт.) и Nissan (2,1 тыс. шт.).

Среди моделей самым популярным пикапом с пробегом в РФ является Toyota Hilux, который за 11 месяцев был куплен в объеме 7,9 тыс. экземпляров. Второе место занял Mitsubishi L200 с показателем 6 тыс. штук. Далее в этом рейтинге следует УАЗ «Пикап» (3,6 тыс. шт.), а замыкают ТОП-5 модели Volkswagen Amarok и SsangYong Action Sports (2,2 тыс. и 1,5 тыс. шт. соответственно).

Более подробно об итогах рынка поговорим на форуме автобизнеса «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 14 февраля 2024 года.

Фото: Toyota