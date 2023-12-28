Китайский премиум-бренд Hongqi рассказал о планах в России на 2024 год

Китайский премиальный бренд Hongqi, который вышел на авторынок России в мае 2023-го, до конца года передал по заказам дилеров более 3,3 тыс. автомобилей. Безусловным бестселлером марки в отчетный период стал седан бизнес-класса Hongqi H5, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второе место по уровню спроса занял премиальный кроссовер HS5, а замыкает тройку лидеров флагманский полноразмерный электрический кроссовер E-HS9.

Дилерская сеть Hongqi на сегодняшний день насчитывает до 20 центров в столичном регионе и наиболее экономически развитых городах. В течение 2023 года был сформирован и наполнен склад запасных частей, налажены логистические цепочки.

В 2024 году Hongqi гамерена расширить дилерскую сеть до 35 – 40 центров, значительно увеличить число регионов присутствия. В планах объемов продаж – не менее 12 тыс. автомобилей бренда. Hongqi также планирует представить новые поколения уже доступных на российском рынке моделей.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Hongqi в России включает флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5 и среднеразмерный кроссовер HS5.

Фото: Hongqi