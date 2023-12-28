Выпуск легковых автомобилей в ноябре вырос в 2,7 раза | АВТОСТАТ

Выпуск легковых автомобилей в ноябре вырос в 2,7 раза

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Выпуск легковых автомобилей в ноябре вырос в 2,7 раза

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По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 482 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено 65 тыс. машин – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что липецкий завод «Моторинвест» в ноябре начал производство электрокроссовера Evolute i-SKY. А на дочернем предприятии «ЛАДА Спорт» стартовала сборка новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline.

Производство грузовых автомобилей в январе – ноябре составило 151 тыс. единиц, что на 20,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В последний месяц осени с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков – это на 49,1% больше, чем годом ранее.

Фото: «Моторинвест»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипроизводствогрузовые автомобилироссийский автопром

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