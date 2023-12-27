GAC открыл новый склад в Санкт-Петербурге

Компания GAC Motor для совершенствования международной дистрибуции открыла новый склад в Санкт-Петербурге на базе существующего склада в Москве, а также заключила договор о сотрудничестве с новым поставщиком логистических услуг.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в рамках сотрудничества GAC Motor со складом «Торгмолл» и логистическим провайдером «Транслогистик» логистический парк «Янино», расположенный в Ленинградской области, официально открыл свои двери для автомобилей GAC, получив первую партию кроссоверов GS8 II поколения.
Как отмечают представители официальных дилерских центров в Санкт-Петербурге, официальное открытие склада GAC в городе и первая отгрузка от нового поставщика логистических услуг значительно увеличат логистические ресурсы GAC, обеспечивая гарантию стабильной и оперативной доставки автомобиля каждому дилеру и клиенту.
Напомним, в настоящее время модельная линейка GAC представлена на российском рынке кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году компания GAC планирует представить на российском рынке кроссовер Emkoo. Помимо него, в феврале у дилеров ожидается премиальный минивэн GAC M8, а в апреле в продажу поступит компактный кроссовер GS3. Более того, в следующем году не исключено появление и четвертой новинки, однако ее название и сроки выхода на российский рынок пока держатся в секрете. Как отмечается, все модели имеют большой потенциал стать одними из лидеров в своих классах.
Фото: Global Ports