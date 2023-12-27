GAC открыл новый склад в Санкт-Петербурге

Компания GAC Motor для совершенствования международной дистрибуции открыла новый склад в Санкт-Петербурге на базе существующего склада в Москве, а также заключила договор о сотрудничестве с новым поставщиком логистических услуг.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в рамках сотрудничества GAC Motor со складом «Торгмолл» и логистическим провайдером «Транслогистик» логистический парк «Янино», расположенный в Ленинградской области, официально открыл свои двери для автомобилей GAC, получив первую партию кроссоверов GS8 II поколения.

Как отмечают представители официальных дилерских центров в Санкт-Петербурге, официальное открытие склада GAC в городе и первая отгрузка от нового поставщика логистических услуг значительно увеличат логистические ресурсы GAC, обеспечивая гарантию стабильной и оперативной доставки автомобиля каждому дилеру и клиенту.