Южная Корея расширила запрет на поставки автомобилей в Россию

Южная Корея увеличила до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать спецразрешение правительства. В качестве причин расширения ограничений указывается «высокая вероятность» использования этих предметов в военных целях. В частности, под запрет на экспорт попадут определенные автомобили, пишет «Газета.Ru».

Ограничения касаются экспорта в Россию и Белоруссию автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 2 л в дополнение к прежнему запрету на поставки машин стоимостью более 50 тыс. долларов. Нововведения начнут действовать с начала 2024 года, после завершения необходимых формальных процедур. По предварительной информации, это должно произойти 15 января.

Под ограничения по объему двигателя попали большинство популярных версий корейских кроссоверов, включая Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, которые составляли значительный объем параллельного импорта. Поставщики заявляют, что обходные пути уже налажены через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но по привлекательности этих машин сильно ударило повышение утильсбора в самой России.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Японии в ближайшее время пообещало наложить дополнительные санкции в отношении физических лиц, организаций, а также третьих стран, которые способствуют обходу уже действующих ограничений в отношении России, заявил ранее министр иностранных дел страны Фумио Кисида. Данная мера может затронуть и параллельный импорт японских автомобилей в Россию.

Как говорит доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита, Россия была крупнейшим зарубежным рынком для японского бизнеса подержанных машин, и нынешние меры неминуемо окажут на него серьезное воздействие. «Подержанные автомобили, которые отныне нельзя экспортировать в Россию, частично хлынут на японский рынок, что уже приведело к падению цен и сокращению доходов торговцев автомобилями с пробегом», – констатирует эксперт.

Фото: Hyundai