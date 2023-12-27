Гибридный кроссовер TANK 500 Urban появится в России в первом квартале 2024 года

Китайский автоконцерн Great Wall Motor в первом квартале 2024 года начнет продажи в России новой версии флагманского внедорожника TANK 500 Urban с 7-местной компоновкой салона и гибридной установкой. Стоимость и оснащение новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, TANK 500 Urban адресован, в первую очередь, жителям крупных городов с плотным движением. В условиях движения на малых скоростях с частыми остановками и возобновлением движения, гибридная силовая установка дает ряд преимуществ, таких как снижение расхода топлива и нагрузок на двигатель внутреннего сгорания. TANK 500 Urban сохранил характерный внедорожный потенциал в виде подключаемого полного привода (Torque-on-Demand), понижающую передачу и блокировку дифференциалов.

Силовая установка TANK 500 Urban состоит из бензинового двигателя 2,0 л с турбонаддувом мощностью 245 л.с., (380 Нм.) и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. с крутящим моментом 268 Нм и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт-ч. Таким образом, суммарная максимальная мощность составляет 299 л.с. (аналогично TANK 500 V6 3.0), а суммарный максимальный крутящий момент –616 Нм. TANK 500 Urban разгоняется до 100 км/ч за 7,9 сек., а комбинированный расход топлива (цикл NEDC) составит 8,5 л/100 км, что на 3 л меньше версии с двигателем V6.

TANK 500 Urban будет предлагаться в семиместной компоновке салона, со складывающимися сиденьями третьего и второго рядов. Для сидений третьего ряда предусмотрен электрический привод складывания в пропорции 50/50, сиденья второго ряда при полном складывании образуют ровный пол, что позволяет увеличить объем багажного до 1 459 л, а в разложенном состоянии появляется возможность регулировать положение сидений в продольном направлении, настраивая необходимое соотношение пространства на втором/третьем ряду или размера багажника.

Предусмотрен и ряд внешних отличий от комплектаций бензинового TANK 500 Adventure и Premium, предлагаемых в России в настоящее время. В частности – TANK 500 Urban получил решетку радиатора и колесные диски оригинального дизайна, а запасное колесо вынесено на дверь багажного отсека.

Фото: TANK